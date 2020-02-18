МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать льготы при уплате экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует налог на дополнительный доход от добычи (НДД). В том числе, он предусматривает освобождение от экспортной пошлины нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. Одно из условий такой льготы — нефть должна принадлежать только компании-недропользователю. Поэтому если добычу нефти ведет одна компания, а экспортирует другая, то такой проект не получает льготу.

Подписанный закон распространяет льготы при уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.

Льготы при этом будут предоставляться при наличии электронного подтверждения о том, что нефть добыта при разработке нового морского месторождения углеводородов и выполнении ряда других условий. Формат и структуру такого подтверждения должна утвердить Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. При этом льготы в отношении вывезенной экспортерами нефти, полная декларация о которой подана после 1 мая 2019 года и до дня вступления закона в силу, будут предоставляться при условии представления в таможенный орган в произвольной форме на бумажном носителе подтверждения о выполнении необходимых условий в отношении участка недр, на котором она добыта.