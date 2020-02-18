МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене штрафа за несоответствие требованиям для кредитных организаций, в которых открыты счета предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК, в случае, если эти банки санируются с участием ЦБ РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ касается банков, в которых открыты счета, аккредитивы обществ, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, или компаний, находящимися под их контролем. Также закон касается случаев, когда с такими предприятиями заключены договоры банковского вклада.

Сейчас для банков, которые работают с такими обществами и не соответствуют нормативным требованиям, установлены административные штрафы в размере от 10 до 60 миллионов рублей, а для их должностных лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Освобождение таких банков от административной ответственности будет происходить в случае гарантии непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана ЦБ по предупреждению его банкротства.

Проект закона был внесен правительством РФ в ноябре 2017 года одновременно с двумя другими законопроектами, позволяющими санируемым при участии ЦБ банкам обслуживать стратегические предприятия и выдавать гарантии и поручительства.