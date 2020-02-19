МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Государственная Дума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении программы материнского капитала.

В прошлом году правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, подготовленные с учетом послания президента Федеральному собранию. Поправки касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Кроме того, согласно поправкам, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.