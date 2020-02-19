МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Российские аграрии из-за теплой зимы могут столкнуться с ростом количества заболеваний растений и нашествием вредителей, которым аномальное потепление создало крайне благоприятные условия для зимовки. Баклажаны и картошка могут пострадать из-за колорадского жука, садовая земляника — из-за клещей и долгоносика, и в целом иммунитет растений будет хуже из-за того, что состояние зимнего покоя было недолгим, а их сорта больше подходят к суровой российской, а не к теплой европейской зиме, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

В течение зимнего периода 2019-2020 годов в России был зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений. Метеорологи сообщали, что январь в европейской части страны оказался самым теплым в истории метеонаблюдений, нехарактерно теплая погода была и на Урале, а в феврале фиксировалось небывалое потепление в Сибири.

"Риски из-за теплой зимы для урожая, естественно, есть. Прежде всего, они заключаются в создании благоприятных условий для перезимовки болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Возможно, ситуация исправится дальнейшими похолоданиями, но должна быть достаточно морозная погода, желательно — ниже минус 10 градусов Цельсия", — сказала РИА Новости доцент РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Елена Дронова.

"И вредители, и грибковые бактериальные инфекции однозначно лучше перезимуют: они остаются в открытом грунте, но из-за теплой зимы не погибли. Количество вредителей во много зависит от тепла, влажности, чем ближе к югу, тем вредителей больше", — считает гендиректор исследовательской компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова ожидает резкого снижения иммунитета у плодовых растений, в том числе и потому, что сорта, выращиваемые в России, рассчитаны на суровую зиму. "Если иммунитет снижен, имеется запах, который человек не чувствует. Но именно этот запах привлекает дополнительное количество вредителей. Наши суровые зимы регулируют количество вредителей. Но в данном случае этого не произошло, поэтому вредителей будет примерно в полтора раза больше", — сказала Воронова.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

В первую очередь пострадать могут пасленовые культуры (картофель, баклажан, томат, перец) и плодово-ягодные сорта. "Например, гибель колорадского жука в период зимовки при средних многолетних условиях в нечерноземной зоне может достигать 40-60%. Но сейчас можно ожидать, что их погибнет гораздо меньше, и если весенние условия окажутся благоприятными для лёта жуков, то ущерб будет ощутим буквально с начала весеннего периода", — говорит Дронова.

Колорадский жук поражает листья, которые участвуют в процессе фотосинтеза и образуют органические вещества: на юге от него в первую очередь страдают баклажаны, а в центральном регионе — картофель. "При большой плотности личинок на растениях они могут значительно снижать урожай клубней. Если не применять меры борьбы, снижение урожая может достигать 50-60%", — добавила эксперт.

По словам Дроновой, риски теплой зимы касаются и других вредителей плодовых культур, например, различных видов долгоносиков: они поражают косточковые и ягодные культуры, выедая молодые листья и бутоны, поэтому могут полностью уничтожить урожай. "В южных регионах нашей страны в условиях такой тёплой зимы уже были заметны и другие вредители, но пока они не проявляют большой активности", — заметила она.

Кроме того, возможно увеличение популяции саранчовых вредителей в южных регионах, говорит Воронова. "Саранча — теплолюбивое насекомое; если солнечная активность ей благоволит, она начинает усиленно размножаться, особенно если зима теплее, чем обычно. Но в средней полосе ее не может быть из-за микроклимата, только отдельные особи", — сказала она.

Пониженный иммунитет означает подверженность и различным заболеваниям, которых тоже будет много: хорошо перезимовали и опасный для вишневых садов монилиоз, и парша, угрожающая плодовым садам, и ложная мучнистая роса с перноспорозом, поражающие огурцы. "Теплая зима вызывает изменения в разных группах полезных бактерий в почве, и в результате иммунитет любого растения, которое мы в эту почву посадим, будет снижаться, так как в почве тоже нарушилось равновесие. Иммунитет падает, и вредители будут нападать сильнее", — пояснила эксперт Союза садоводов.

ЗАТРАТЫ ВЫШЕ, УРОЖАЙ НИЖЕ

Сельхозпроизводители из-за теплой зимы в Европейской части России могут столкнуться с дополнительными расходами или даже убытками: средства защиты являются достаточно дорогими, и отразятся на себестоимости производства, говорит Решетникова из "Технологий Роста". Но если на этом сэкономить, то товарное качество и сохранность урожая будут гораздо хуже.

"Поэтому я считаю, что этот год либо приведет к серьезным затратам производителей, либо к снижению урожая — плодово-ягодных культур в первую очередь. На урожае культур, которые произрастают в открытом грунте (картошка, например), это тоже отразится, но меньше: они выращиваются и за Уралом, где была приличная зима", — добавила она.

Исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников говорит, что затраты вырастут в любом случае, но на сколько, во многом будет зависеть от региона, от погодных условий, от посадочной работы. Кроме того, надо учитывать, что объем производства картофеля и баклажанов в среднем распределен примерно поровну между личными подсобными хозяйствами и товарным сектором, а сельхозпредприятия гораздо меньше подвержены таким потенциальным рискам, потому что располагают и соответствующими препаратами, и контролируются службой по защите растений, добавил он.

"По данным Минсельхоза РФ, сокращения посевных площадей не ожидается — они будут на уровне прошлого года. … Надеемся, что урожай будет не ниже", — сказал глава отраслевого союза.

Директор Ягодного союза Ирина Козий ожидает сокращения урожайности плодово-ягодных культур. По ее словам, начало вегетации в период затяжного потепления и последующие заморозки могут привести к сокращению количества микроэлементов, необходимых для хорошего урожая, а из-за заморозков и резких перепадов температур часть растений может просто погибнуть.

"Если для защиты растений ничего не делать, урожай процентов на 20 может снизиться. Растения тратят силы на борьбу с вредителями, болезнями, а учитывая такие идеальные условия для перезимовки, возможно, у кого-то из садоводов в этом году не будет яблок и вишен", — сказала Воронова из Союза садоводов.