БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев /ПРАЙМ/. Оценочная экспертиза, проведенная по иску о допэмиссии банка "Восточный" заключила, что стоимость одной акции банка составляет 2,23 копейки, а не 1 копейку, как было на момент допвыпуска 500 миллиардов ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости.

Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

ЦБ РФ признал дополнительный выпуск акций "Восточного" на 5 миллиардов рублей несостоявшимся. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся — "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 года, признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 года.

"Семнадцатого февраля 2020 года в суд поступило заключение эксперта. Согласно выводам, изложенным в данном экспертном заключении, по состоянию на 31 марта 2019 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО "Восточный экспресс банк" в составе ста процентов пакета акций составляет 2,23 копейки", — объявил на заседании в среду судья Александр Осадчий.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".