МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в январе в годовом выражении ускорилась до 1,8% с 1,3% в декабре, а в месячном выражении зафиксирована дефляция на уровне 0,3% против нулевой инфляции месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,6%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,4%.

Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1,8% в годовом выражении против 1,4% месяцем ранее. В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,2% против нулевой динамики в декабре.