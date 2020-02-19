МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley ожидает, что из-за коронавируса рост ВВП Китая может замедлиться в первом квартале до 3,5% с 6% кварталом ранее, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на обзор банка.

Такой прогноз соответствует сценарию, при котором пик вспышки коронавируса придется на апрель, а перебои в экономической активности в стране продлятся до марта. При этом если пик придется на февраль-март, и производственная активность быстро восстановится, то рост ВВП Китая в первом квартале может составить 5,3% в годовом исчислении.

Согласно официальным данным китайских властей, темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1%, а в четвертом квартале — 6% в годовом выражении.

Morgan Stanley отмечает, что в данный момент промышленные мощности в Китае загружены только на 30-50% от нормального уровня, несмотря на то, что с 10 февраля предприятия страны начали возвращаться с продленных "новогодних каникул". Аналитики банка предполагают, что к концу этого месяца объем промышленного производства в Китае достигнет 60-80% от обычного уровня, и вернется к норме к середине марта.

"Исходя из свидетельств того, что производственная активность возобновляется очень медленными темпами, мы считаем, что нынешняя ситуация будет в большей степени идти по сценарию "постепенной нормализации"", — отмечают аналитики.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 в Китае уже унесла жизни 2004 человек, число зараженных в материковом Китае превысило 74,1 тысячи человек.

Власти КНР из-за коронавируса продляли "каникулы" для предприятий страны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, который наступил в ночь на 25 января. Изначально "каникулы" должны были закончиться 31 января, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля. На фоне перебоев в производственной активности многие экономисты ухудшили свои прогнозы по росту ВВП Китая в первом квартале и 2020 году в целом.