АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Центробанк Турции сообщил о шестом за последние семь месяцев снижении ключевой ставки — теперь до 10,75% годовых с 11,25%.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО до 10,75% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

На фоне этого решения центробанка турецкая лира ослабла к доллару до минимального уровня с мая — 6,08 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Ранее, 16 января, регулятор сообщал об очередном снижении ключевой ставки — с 12% до 11,25% годовых. До того центробанк 25 июля 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых, 12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, 24 октября – 2,5 процентного пункта, 12 декабря – 2 процентных пункта.