МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля текущего года проиндексируют на 6,1%, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

В настоящее время социальные пенсии получают около 3,2 млн россиян.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года", – добавил Котяков.