19 фев — Dow Jones. Мировые рынки акций сегодня выросли, после того как Китай принял новые меры для поддержки местных компаний, пострадавших из-за вспышки коронавируса.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подросли на 0,2%, тогда как предыдущие три торговых дня индекс "голубых фишек" снижался. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,6%, сильнее всего в его составе росли акции производителей одежды и предметов роскоши.

Японский Nikkei 225 по итогам дня вырос на 0,9%, большинство прочих азиатских индексов также выросли.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что поможет производственным предприятиям наладить сотрудничество с технологическими компаниями, чтобы выявить слабые звенья в их цепочках поставок. Пекин и муниципальные власти Китая уже приняли ряд мер, чтобы смягчить экономические последствия эпидемии. Общее число зараженных в мире превысило 75 200 человек, погибло уже свыше 2000 человек.

Как отмечает аналитик Rabobank Лин Грэм-Тейлор, инвесторов обрадовали как меры поддержки предпринимателей, так и тот факт, что число новых подтвержденных случаев заболевания с каждым днем снижается. Однако, по его словам, неопределенность в отношении экономических последствий эпидемии остается высокой. Также поступают противоречивые сообщения о том, вернулись ли работники на предприятия.

"Это странный период. Из-за неоднозначных новостей, поступающих из Китая, участники рынка предпочитают воздерживаться от активных действий", – указал аналитик.

Официальные данные по промышленному производству в Китае будут опубликованы только 29 февраля, поэтому инвесторы пытаются оценить экономическое влияние эпидемии по другим признакам. Некоторые из этих альтернативных показателей указывают на существенный спад деловой активности. Экономисты Goldman Sachs Group пишут, что ведущие электрогенерирующие компании в феврале потребляли на треть меньше угля, чем предусмотрено дневной сезонной нормой.

Европейские и американские фондовые индексы, несмотря на неблагоприятное влияние эпидемии, держатся вблизи рекордных максимумов. Портфельный управляющий компании Hermes Investment Management Льюис Грант объясняет это надеждами на то, что Пекин примет меры для стимулирования экономики.

"Инвесторы ждут, что им придут на помощь", – говорит Грант. Hermes инвестирует в два сектора, которые сильнее всего пострадали от эпидемии, – авиаперевозок и туристических круизов, – но пока решила больше не продавать акции таких компаний.

В Европе акции немецкого оператора связи Deutsche Telekom выросли на 3,6%. Он сообщил о повышении прибыли за 2019 год на 78% и рассчитывает на продолжение роста в 2020 году. Акции Puma выросли на 7,9%, после того как этот немецкий производитель спортивной одежды сообщил о 40%-ном увеличении годовой чистой прибыли и заявил о готовности повысить дивиденд.

Вера в то, что Пекину удастся смягчить экономические последствия эпидемии, повлияла и на котировки на валютных рынках. Иена, которая считается защитным активом, просела в паре с долларом на 0,4% до 110,27. Австралийский и новозеландский доллары, которые зависят от спроса Китая на импортную продукцию, укрепились.

Нефть марки Brent подорожала на 1,1% до 58,39 доллара за баррель, после того как администрация Трампа добавила в черный список брокерскую компанию, принадлежащую российскому нефтяному гиганту "Роснефть"<ROSN>. В США считают, что она помогала Венесуэле с экспортом нефти. Согласно аналитику норвежского банка DNB Bank Хельге Андре Мартинсену, из-за санкций экспорт венесуэльской нефти может сократиться на величину до полумиллиона баррелей в день, что снизит предложение на мировом рынке.

В США сегодня будут опубликованы протоколы заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются понять, какова будет дальнейшая политика центробанка в отношении процентных ставок и какие меры он примет для улучшения ситуации на денежных рынках.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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