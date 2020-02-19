Число новостроек в США в январе уменьшилось на 3,6%, лучше прогноза
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в январе уменьшилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,567 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества в месячном выражении, до 1,425 миллиона.
При этом показатель декабря был пересмотрен с 1,606 миллиона до 1,626 миллиона новостроек.
https://1prime.ru/state_regulation/20200219/830963482.html