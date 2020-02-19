МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в январе уменьшилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,567 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества в месячном выражении, до 1,425 миллиона.

При этом показатель декабря был пересмотрен с 1,606 миллиона до 1,626 миллиона новостроек.