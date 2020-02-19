МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Минвостокразвития предлагает расширить сухопутные границы российской Арктической зоны, включив в ее состав части территорий республик Коми и Карелия, а также Эвенкийского района Красноярского края, следует из пояснительной записки к проекту указа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект указа президента,… предусматривающий внесение изменений в указ президента в части расширения границы Арктической зоны РФ", — указано в документе.

Отмечается, что границы Арктики будут расширены за счет включения в ее состав территорий городских округов Усинск и Инта, муниципального района Усть-Цилемский Республики Коми; Калевальского национального муниципального района, Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа Республики Карелия.

Также предлагается туда включить сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта Эвенкийского района Красноярского края.

На данный момент, согласно указу президента от 2 мая 2014 года, в арктическую зону входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Воркуты в Коми. Также к Арктике относятся территории Аллаиховского, Анабарского национального, Булунского, Нижнеколымского, Усть-Янского районов Якутии; городского округа Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района Красноярского края.

Помимо этого, в границы Арктики включены территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мезенского, Онежского, Приморского районов, муниципального образования "Новая Земля" Архангельской области, а также ряд земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане.