МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, совершенствующий механизм трансформации делового климата (ТДК) для усиления контроля за исполнением его мероприятий, сообщила пресс-служба министерства.

План мероприятий "Трансформация делового климата" был утвержден год назад в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Минэкономразвития подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий совершенствование механизма "Трансформация делового климата". Цель документа — усиление контроля за исполнением мероприятий ТДК, в том числе на уровне заместителей председателя правительства РФ", — отмечает министерство.

По сообщению Минэкономразвития, вице-премьеры будут контролировать реализацию мероприятий ТДК и снимать разногласия при решении наиболее концептуальных проблем. Ранее верхнеуровневый контроль ограничивался подкомиссией по обеспечению устойчивого развития российской экономики при правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Теперь же, согласно разработанному документу, рассмотрение основных вопросов реализации механизма ТДК должно проводиться правкомиссией регулярно. Два раза в год ход трансформации делового климата будет рассматриваться на заседаниях правительства РФ. Как отмечает министерство, многоуровневый контроль за ведомствами поможет ускорить реализацию мероприятий ТДК и содействовать оперативному решению проблем предпринимателей.