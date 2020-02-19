МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США разошлись во мнении относительно эффективности слабой монетарной политики, следует из протокола январского заседания, опубликованного в среду.

"Ряд представителей сочли, что при некоторых обстоятельствах низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности… Однако, некоторые отметили, что поддержание низких процентных ставок может способствовать возникновению уязвимости финансовой системы…", — говорится в протоколе ФРС.

Кроме того, многие участники отметили отсутствие определенности во взаимосвязи монетарной политики и уязвимости финансовой системы, вследствие чего регулятор счел необходимым опираться на показатели инфляции и занятости населения в вопросе выбора дальнейшего направления монетарной политики.

При этом в прошедшем году ФРС отметила стабильность развития экономики США. "Участники согласились с тем, что рынок труда на протяжении года оставался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Число рабочих мест в последнее время стабильно увеличивалось, а уровень безработицы оставался низким", — говорится в релизе регулятора.

Регулятор вновь подтвердил сохранение неопределенности относительно перспектив развития экономики, добавив к факторам риска распространение коронавируса.

По итогам заседания, прошедшего 28-29 января, представители ФРС единогласно приняли решение о сохранении процентной ставки на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-18 марта.