МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту ВВП США на 2020 и 2021 год в связи с заключением торгового соглашения с Китаем, сообщается в опубликованном протоколе январского заседания регулятора.

"Благоприятные финансовые условия и ожидаемые результаты первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем способствовали повышению прогноза ВВП на этот и следующий год. В целом прогнозируется, что рост будет примерно таким же в 2020 году, как и в 2019 году, а затем будет несколько замедляться, отчасти из-за ослабления фискальной политики", — говорится в сообщении. При этом регулятор не приводит конкретных цифр.

Регулятор также ожидает, что уровень безработицы в текущем году немного снизится и останется на более низком уровне до 2022 года. Ранее ФРС понизила свой прогноз по безработице на 2020 год до 3,5% с 3,7%.

Прогнозы по инфляции ФРС оставила без изменений. Ожидается, что базовая инфляция немного увеличится в 2020 году, но будет чуть ниже 2%, и на этом уровне она останется до 2022 года. При этом регулятор отмечает, что существуют определенные риски снижения инфляции из-за рисков снижения экономической активности.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.