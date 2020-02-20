МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ уточнила данные по исполнению федерального бюджета за 2019 год — сумма неисполненных расходов превзошла все ожидания и составила, по последним данным, рекордные 1,122 триллиона рублей, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

"Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения один из самых маленьких за все годы: как по общему исполнению бюджета, который составил 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая тоже исполнена на 76%, то есть ниже, чем когда-либо. Самые серьезные неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1 триллион 122 миллиарда, по последним данным, сверясь сегодня окончательно", — сказал Кудрин журналистам.

Ранее ведомство оценивало объем неисполненных расходов в минувшем году в 1,115 триллиона рублей. В опубликованных в четверг документах Счетная палата отмечает, что сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета стал самым низким за последние 11 лет при том, что доходы бюджета в прошлом году продолжали расти и оказались на 1%, или на 200,9 миллиарда рублей, выше прогноза.

Кроме того, Кудрин отметил, что при составлении прогноза и параметров бюджета правительство угадало с ценой нефти — среднегодовая цена составила 63,8 доллара при первоначальном прогнозе 63,4 доллара за баррель. "Хотя в течении года в рамках поправок даже уменьшалась прогнозируемая цена, но в общем она как раз фактически попала близко к прогнозируемой изначально", — сказал он.

Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений установлен по разделу "национальная экономика" — 253,8 миллиарда рублей. Кудрин пояснил, что речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а так же об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга — раздел "национальная оборона", по нему не исполнено 236 миллиардов рублей. На третьем месте —"общегосударственные расходы", в котором осталось 232,8 миллиарда рублей. При этом средства по всем разделам расходовались крайне неравномерно: треть всех расходов бюджета пришлась на четвертый квартал 2019 года, и почти пятая часть — на декабрь.