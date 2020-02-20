МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин, комментируя итоги соответствующей проверки.

Согласно опубликованному отчету Счетной палаты, объем неисполненных расходов бюджета РФ за прошлый год превзошел все ожидания и составил 1,122 триллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств установлен по разделам: "национальная экономика" — 253,8 миллиарда рублей, "национальная оборона" — 236 миллиардов рублей и "общегосударственные расходы" — 232,8 миллиарда рублей.

Кроме того, не были использованы 234,3 миллиарда рублей из так называемых зарезервированных средств, которые не были расписаны по каким-либо направлениям и которые правительство могло направить на оперативное решение наиболее острых проблем.

"Потребуется месяц — два, чтобы по-настоящему подвести итоги по этому отчету. Я думаю, что такие решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчета правительства Государственной думе. Вот к этому моменту, я думаю, правительство разберется в причинах и в виновниках", — сказал Кудрин.

По его словам, глава правительства Михаил Мишустин уже дал поручение кабинету разобраться в причинах неисполнения и назвать виновников. Кудрин выразил надежду, что в новом году такая ситуация не повторится.

"Надеюсь, что правительство новое сегодня более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и вот такого неисполнения не допустит. Знаю даже, что настрой у правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены", — заявил глава Счетной палаты.