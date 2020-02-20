Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России, в среднем ставка 8,7%
МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Конечно, для всех людей, которые хотят снизить свою ставку, которые брали кредит раньше, есть возможность рефинансирования кредитов… Мы сейчас видим, что огромная волна рефинансирования пошла", — ответил он на вопрос о снижении ипотечных ставок в интервью на телеканале "Россия 1".
По словам Моисеева, "в последние несколько месяцев буквально у нас значительно снизилась ставка, что говорит о том, что люди в целом в значительной массе своей кредиты рефинансировали на более низкие уровни".
"Сейчас выдача идёт уже на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили даже ниже. И даже по нашим программам, которое министерство финансов проводит, в частности программу для семей с детьми, мы видим, что несмотря на то, что уровень наш 6%, некоторые банки предлагают даже 5%", — сказал чиновник.
Ранее в феврале Моисеев заявил журналистам, что Минфин ожидает, что ставки по ипотеке в России к концу года составят 7-8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале после решения снизить ключевую ставку до 6% заявила, что хотя ипотечные ставки в России так достигли исторического минимума в 9%, это не предел и произойдет дальнейшее их снижение.
https://1prime.ru/state_regulation/20200220/830964602.html