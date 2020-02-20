МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте опустился до 9,8 пункта с уровня февраля в 9,9 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Показатель совпал с ожиданиям аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

"Потребительские настроения не смогли сохранить позитивный тренд предыдущего месяца. Распространение коронавируса, несомненно, привело к неопределенности среди потребителей", — объясняет эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале вырос до 1,2 пункта с минус 3,7 пункта в январе.

Индекс ожидания роста заработных плат в феврале опустился до 41,2 пункта с 44,6 пункта в январе. "Готовность потребителей покупать" снизилась в отчетном месяце до 53,6 пункта с январских 55,5 пункта.