СИДНЕЙ, 20 февраля — Dow Jones. Резкий скачок безработицы в январе нанес серьезный удар по безмятежно-оптимистичной позиции Резервного банка Австралии.

Согласно представленным данным, безработица в Австралии в январе выросла до 5,3% с 5,1% в декабре, вследствие чего австралийский доллар упал до самого низкого уровня с марта 2009 года.

Дальнейшие вербальные интервенции высокопоставленных представителей РБА, целью которых является повышение доверия в экономике, теперь, вероятно, будут выглядеть несколько натужно.

Участники рынка сомневаются в том, что осуществленных в 2019 году трех снижений ставок и сокращения налогов будет достаточно для вывода экономики из периода наиболее сильного спада после мирового финансового кризиса.

В 3-м квартале 2019 года ВВП Австралии вырос лишь на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым низким темпом почти за десять лет.

Несколькими неделями ранее в РБА оставили без изменений прогнозы, предполагающие рост ВВП на 2,75% в 2020 году и на 3,0% в 2021 году. Столь оптимистичные оценки тогда вызвали недоумение у большинства экономистов. Теперь же они выглядят еще менее убедительно.

Краткосрочные перспективы экономики Австралии в настоящий момент выглядят удручающе: последствия пожаров, эпидемии коронавируса и замедления экономик Китая еще не в полной мере отражены в экономических показателях.

В РБА на этой неделе заявили о том, что вспышка коронавируса окажет сильное влияние на экономику страны, но воздержались от количественных оценок.

Безусловно, сложно в полной мере оценить последствия эпидемии, но Австралия сильно зависит от изменений ситуации в Китае, на который приходится больше трети ее экспорта. Временный запрет китайским туристам и студентам на въезд в Австралию нанесет серьезный удар по туризму и образованию, а эти сектора являются важными двигателями роста экономики страны.

Снижение безработицы в ноябре и декабре убедило РБА в улучшении ситуации. Управляющий центрального банка Филип Лоу неоднократно заявлял о достижении "поворотного пункта". Вероятно, теперь он воздержится от подобных оборотов в речи.

Детали отчета по безработицы оказались весьма мрачными. Данные указывают на сильный избыток свободной рабочей силы на рынке труда и увеличение числа рабочих мест с неполной занятостью. Подобная ситуация свидетельствует в пользу дальнейшей стагнации заработной платы.

Еще более серьезные опасения должно вызывать замедление создания новых рабочих мест до темпов, отстающих от темпов роста народонаселения, тогда как безработица вновь отдаляется от уровня полной занятости. Согласно оценке РБА, представленной год назад, безработица на уровне 4,5% соответствует полной занятости.

На фоне подобной безрадостной ситуации власти будут формировать бюджет на 2020-2021 год, который будет представлен в мае. К тому времени перспективы могут ухудшиться еще больше, и давление на правительство в сторону осуществления целевого стимулирования может возрасти. Пока что о подобном развитии событий все предпочитали не думать.

Ухудшение ситуации в экономике усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки РБА.

Многие экономисты ожидают, что РБА в апреле снизит ключевую ставку с 0,75% до 0,5%. До тех пор центральный банк будет отслеживать поступающие с рынка труда данные.

Восходящий тренд безработицы в совокупности с отсутствием хороших новостей в мировой экономике станет весомым аргументом в пользу снижения ставки.

РБА же пойдет на этот шаг весьма неохотно, так как центральный банк не хочет приближаться к порогу, за которым его ждет количественное смягчение.

Власти страны также стремятся избежать количественного смягчения, учитывая, что данная мера, вероятно, лишь усилит опасения и ухудшит настроения потребителей, не знакомых с этой чрезвычайной мерой денежно-кредитной политики.

Руководство РБА справедливо говорит о том, что приближение к количественному смягчению создаст дисбаланс в экономике, провоцируя стремительное повышение цен на жилье, а также приведет к повышению и без того рекордного уровня задолженности домохозяйств и стагнации заработной платы.

Возможно, через несколько месяцев РБА все же придется отказаться от фальшивого оптимизма и начать действовать.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ