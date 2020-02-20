МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России в 2019 году увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 6,6%, до 22,7 триллиона рублей, сообщил глава службы Даниил Егоров на годовой коллегии службы.

"В консолидированный бюджет поступило 22,7 триллиона рублей — плюс 1,4 триллиона рублей, или на 6,6% (к 2018 году — ред.). В федеральный бюджет поступило 12,6 триллиона рублей с ростом на 5,7%, или на 0,7 триллиона рублей", — сказал он.

Поступления страховых взносов превысили 7 триллионов рублей — это почти на 622 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, а набранный темп роста поступлений — 9,7% — на 2,5 процентных пункта опережает рост зарплаты, которая за январь-ноябрь 2019 года выросла на 7,2%, добавил Егоров.

Рост поступлений НДФЛ составил 8,3%, а "драйверами роста традиционно выступил НДС с ростом 19%, или на 683 миллиарда рублей, и налог на прибыль — на 11%, или на 443 миллиарда рублей", также отметил Егоров.