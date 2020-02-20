МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата российского парламента в ходе пленарного заседания в четверг приняла закон о расширении программы материнского капитала в России.

В прошлом 2019 году кабмин России внес в Госдуму проект закона, который предлагает разрешить использование материнского капитала на строительство либо реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на садовом земельном участке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января текущего года в своем послании Федеральному собранию озвучил ряд важных инициатив, в том числе — меры социальной поддержки. Среди них — сохранение до конца 2026 года программы маткапитала и увеличение его размера, а также продление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Партия "Единая Россия" внесла в нижнюю палату парламента поправки, которые были подготовлены с учетом послания Путина.

Поправки также относятся к использованию средств материнского капитала.

В первую очередь, предлагается продление программы до 31 декабря 2026 года.

Также материнский капитал будет выплачиваться семьям, где, начиная с 1 января 2020 года, родился либо был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата будет составлять 616 617 рублей.

Также поправки предполагают, что мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, будут получать маткапитал. Для этого необходимо, чтобы решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 января текущего года.

Будет сокращен срок оформления материнского капитала: за счет электронного взаимодействия ведомств на процедуру будет уходить до пяти дней. Период, в течение которого семья сможет получить маткапитал, сократится с 30 до 10 дней.