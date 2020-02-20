МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold планирует 9 марта провести собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос о сокращении уставного капитала, следует из сообщения компании.

"Целью общего собрания является рассмотрение предложения об уменьшении уставного капитала общества путем снижения номинальной стоимости каждой из обыкновенных акций общества с 1 до 0,01 евро. Уменьшение уставного капитала компании позволит компании увеличить объем распределяемых резервов, которые могут быть использованы Nordgold для выплаты дивидендов своим акционерам", — говорится в сообщении.

В настоящее время уставный капитал Nordgold состоит из 336 миллионов 263 тысяч 929 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 евро. Основными акционерами компании являются Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. По итогам 9 месяцев 2019 года Nordgold увеличил производство золота на 12%, до 759,6 тысячи унций.