Руководители ЕЦБ согласились с тем, что ДКП должна оставаться очень мягкой
ФРАНКФУРТ, 20 фев — Dow Jones. Руководители Европейского центрального банка в ходе январского заседания просигнализировали, что намерены пока сохранять отрицательную ключевую ставку с целью оказать поддержку экономике еврозоны, которая подвержена устойчивым глобальным рискам.
В ЕЦБ подчеркнули наличие некоторых признаков стабилизации и, "возможно, даже ускорения" экономической активности в странах валютного союза. Недавнее ухудшение ситуации в международной торговле нанесло серьезный ущерб европейской экономике.
При этом, согласно опубликованным в четверг протоколам заседания ЕЦБ, состоявшегося 22-23 января, в центральном банке обеспокоены наличием ряда рисков, от геополитической напряженности до усиления протекционизма и уязвимости развивающихся экономик.
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Январское заседание регулятора состоялось до того, как в Китае началась приостановка работы заводов из-за вспышки коронавируса. В протоколах ЕЦБ не было никаких упоминаний об эпидемии.
ЕЦБ в сентябре снизил свою ключевую процентную ставку до —0,5% и перезапустил масштабную программу покупки облигаций, чтобы подстегнуть рост ориентированной на экспорт экономики еврозоны.
В центральном банке утверждали, что стимулирующие меры со стороны ЕЦБ благоприятно отразились на экономике, оказав поддержку внутреннему спросу. Руководители "согласились в том, что денежно-кредитная политика должна оставаться очень мягкой в течение длительного периода времени", поскольку "годовая инфляция (в еврозоне)" по-прежнему крайне далека от целевого уровня ЕЦБ, составляющего чуть менее 2,0%.
Недавнее торговое соглашение между США и Китаем, судя по всему, улучшило настрой инвесторов, однако в ЕЦБ отметили, что заградительные пошлины между двумя странами по большей части продолжают действовать. Кроме того, данная торговая сделка может иметь негативные последствия для еврозоны, если китайские компании сократят закупки в Европе, переключившись на США, говорилось в протоколах.
Тем не менее, в ЕЦБ предупредили, что сохранение крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода может иметь нежелательные побочные эффекты, в частности, рост цен на жилье.
— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20200220/830968282.html