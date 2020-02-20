ФРАНКФУРТ, 20 фев — Dow Jones. Руководители Европейского центрального банка в ходе январского заседания просигнализировали, что намерены пока сохранять отрицательную ключевую ставку с целью оказать поддержку экономике еврозоны, которая подвержена устойчивым глобальным рискам.

В ЕЦБ подчеркнули наличие некоторых признаков стабилизации и, "возможно, даже ускорения" экономической активности в странах валютного союза. Недавнее ухудшение ситуации в международной торговле нанесло серьезный ущерб европейской экономике.

При этом, согласно опубликованным в четверг протоколам заседания ЕЦБ, состоявшегося 22-23 января, в центральном банке обеспокоены наличием ряда рисков, от геополитической напряженности до усиления протекционизма и уязвимости развивающихся экономик.

Январское заседание регулятора состоялось до того, как в Китае началась приостановка работы заводов из-за вспышки коронавируса. В протоколах ЕЦБ не было никаких упоминаний об эпидемии.

ЕЦБ в сентябре снизил свою ключевую процентную ставку до —0,5% и перезапустил масштабную программу покупки облигаций, чтобы подстегнуть рост ориентированной на экспорт экономики еврозоны.

В центральном банке утверждали, что стимулирующие меры со стороны ЕЦБ благоприятно отразились на экономике, оказав поддержку внутреннему спросу. Руководители "согласились в том, что денежно-кредитная политика должна оставаться очень мягкой в течение длительного периода времени", поскольку "годовая инфляция (в еврозоне)" по-прежнему крайне далека от целевого уровня ЕЦБ, составляющего чуть менее 2,0%.

Недавнее торговое соглашение между США и Китаем, судя по всему, улучшило настрой инвесторов, однако в ЕЦБ отметили, что заградительные пошлины между двумя странами по большей части продолжают действовать. Кроме того, данная торговая сделка может иметь негативные последствия для еврозоны, если китайские компании сократят закупки в Европе, переключившись на США, говорилось в протоколах.

Тем не менее, в ЕЦБ предупредили, что сохранение крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода может иметь нежелательные побочные эффекты, в частности, рост цен на жилье.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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