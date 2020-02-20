МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 210 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 206 до 205 тысяч.