МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 миллиард рублей в день, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — миллиард рублей в день. Последствия коронавируса", — сказал он в интервью РБК.

Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 году, но все будет зависеть от длительности карантина.