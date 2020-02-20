МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год в размере 2,33 миллиарда рублей из расчета 18 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров, после обсуждения финансовой отчетности ПАО "Фосагро" по МСФО за 2019 год, которая будет представлена завтра, 21 февраля 2020 года, рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 2,33 миллиарда рублей из расчета 18 рублей на обыкновенную акцию (или 6 рублей на глобальную депозитарную расписку)", — говорится в сообщении.

Таким образом, указывает компания, общий размер объявленных дивидендов по итогам 2019 года может остаться на уровне 2018 года, когда ценовая конъюнктура на мировых рынках была значительно лучше, и составить 24,9 миллиарда рублей.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.