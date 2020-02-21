МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Счетные палаты РФ и Словакии подписали соглашение о сотрудничестве в Братиславе, сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Подписали со словацкой Счетной палатой соглашение о сотрудничестве. Особенно интересен их опыт в области аудита выполнения целей устойчивого развития ЦУР", — написал председатель Счетной палаты РФ в своем Twitter.

Кудрин также добавил, что в России в этом году Счетная палата тоже проведет аудит достижения целей устойчивого развития (ЦУР).