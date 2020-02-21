МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Российский бюджет может недополучить неналоговые доходы от докапитализированных через ОФЗ банков, поскольку есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа, говорится в сообщении Счетной палаты России.

Правительство РФ в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало 33 банка на более чем 800 миллиардов рублей, выдав им в капитал ОФЗ. Из этих средств более 500 миллиардов было передано в обмен на привилегированные акции кредитных организаций. Средства банкам выделялись через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Самую масштабную помощь получил ВТБ — более 300 миллиардов рублей. Также государство оказало поддержку Россельхозбанку, Промсвязьбанку, "ФК Открытие", Альфа-банку, Новикомбанку, Связь-банку, "Уралсибу" и другим.

Докапитализация обеспечила рост собственных средств этих банков, возможность получить дополнительную ликвидность за счет проведения сделок РЕПО с Банком России, Федеральным казначейством и Национальным клиринговым центром, а также опережающий рост кредитования банками приоритетных отраслей экономики по сравнению с банковским сектором в целом, указывает Счетная палата.

На 1 октября 2019 года АСВ перечислило в доход федерального бюджета 261,3 миллиарда рублей, полученных от докапитализированных банков. Это компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий соглашений, отмечается в сообщении.

При этом Счетная палата предупредила о рисках недополучения доходов бюджета. "На 1 октября 2019 года прекратили действие 12 договоров субординированного займа на 209,41 миллиарда рублей. Кроме того, фактически утрачены 2,2 миллиарда рублей, предоставленные банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. Учитывая возможность аналогичного сценария по другим докапитализированным банкам, есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа", — приводится в релизе комментарий аудитора Алексея Саватюгина.