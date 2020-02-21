САНТЬЯГО, 21 фев /ПРАЙМ/. Делегация правительства Чили на следующей неделе посетит Россию, чтобы обсудить отмену эмбарго на экспорт своей рыбной продукции.

Россельхознадзор в феврале 2020 года ввел ограничения на ввоз в Россию продукции ряда чилийских рыбоперерабатывающих компаний. Например, под ограничения попали поставки мороженого кижуча компании Salmones Aysen, а также мороженого лосося Mowi Chile (подразделение норвежской Mowi) и Camanchaca Pesca Sur. Данные меры связаны с обнаружением в продукции антибиотика — окситетрациклина.

"В ближайшую неделю руководители Национальной службы по рыболовству (Sernapesca) и замглавы министерства внешней торговли проведут встречи с санитарными властями России с целью окончательного урегулирования проблемы с чилийскими лососевыми", — говорится в заявлении МИД Чили.

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на главу чилийской Compania Pesquera Camanchaca (основной акционер Salmones Camanchaca) Рикардо Гарсию (Ricardo Garcia) cообщило, что Salmones Camanchaca обратилась к чилийским властям с просьбой о помощи для возобновления поставок продукции в Россию. Гарсия, которого цитировало агентство, говорил, что "это становится дипломатической проблемой".

Чили — один из крупнейших в мире производителей и один из ведущих поставщиков лососевых рыб в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт мороженой рыбы (включая лососевые) в Россию из Чили по итогам трех кварталов 2019 года составил 37,894 тысячи тонн (17,9% в общем объеме импорта, третье место после Фарерских островов и Китая).