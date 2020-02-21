МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Стоимость электроэнергии за последние 100 лет после принятия плана ГОЭРЛО снизилась в разы: цена за 1 кВт.ч раньше была сопоставима со стоимостью килограмма мяса, теперь – с коробком спичек, сказал РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Государственная комиссия по электрификации России была создана ровно 100 лет назад — 21 февраля 1920 года. Меньше чем через год, в декабре 1920 года был принят Государственный план электрификации России — план ГОЭРЛО. С тех пор производство электроэнергии стало более экологичным, а стоимость сократилась в разы.

"За 100 лет в энергетике немало изменилось. Магазин в центре Москвы за февраль 1915 года мог использовать около 70 кВт.ч электроэнергии (в несколько раз меньше, чем средняя квартира в наши дни) — при этом 1 кВт.ч стоил примерно как килограмм мяса (в наши дни — как коробок спичек)", — пояснил Мельников.

Эксперт отмечает, что в 1920-х годах небольшая лампа потребляла примерно столько же электроэнергии, сколько нынешние энергосберегающие, но светили они в несколько раз менее ярко.

Что касается экологичности электрогенерации, москвичи 1920-х радовались "черно-бурым лисьим хвостам", которые испускали трубы центральных городских электростанций. Как отмечает Мельников, одна из них и сейчас работает на том же месте, напротив нынешнего парка Зарядье, а вторая, что на Болотной набережной, собирается превратиться в арт-центр.

"Станции "дымили, как эскадра" — значит, надежно и мощно обеспечивали столицу электроэнергией — об экологии тогда не задумывались. "Грязный" дым остался в прошлом, в топках котлов ГЭС-1 сжигают газ", — добавил эксперт.