МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в 2019 году выросла про сравнению с предыдущим годом на 28,9% и составила 9,955 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA увеличился на 12,8%, до 31,828 миллиарда рублей, выручка – на 7,5%, до 192,278 миллиарда рублей.

Группа ЧТПЗ намерена выплатить в 2020-2021 годах дивиденды на сумму не менее 7,5 миллиарда рублей в год. "Группой ЧТПЗ определен размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 годах в соответствии с утвержденной дивидендной политикой — не менее 7,5 миллиарда рублей в год. Объявление и выплата дивидендов будут осуществляться в соответствии с решениями уполномоченных органов корпоративного управления, включая решение общего собрания акционеров ПАО "ЧТПЗ", — говорится в сообщении.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).