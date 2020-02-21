МИНСК, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин сделал Минску неожиданное предложение по нефти.

В ходе встречи с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым Лукашенко сообщил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе РФ из бюджета Белоруссии доходов от экспортных нефтяных пошлин.

"Президент России позвонил (в пятницу — ред.). … Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", — сказал белорусский президент.

Он также заявил, что Путин "предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины (при экспорте нефтепродуктов – ред.) в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".

"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается (из-за реализации в РФ налогового маневра — ред.) — получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным – ред.) компаниям". То есть, по нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что видит в этом предложении "хоть какой-то путь к развязке тех споров, … какое-то движение вперед". Он отметил, что белорусская сторона обсчитывает это предложение. "Но, наверное, (это — ред.) не имеет значение, потому что товар-то российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может по несправедливым, потому что монополист, мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу изучить это предложение, чтобы "они (правительства Белоруссии и РФ – ред.), наконец-то, пришли к какому-то соглашению". "Мы сейчас посчитаем это все, но этот счет практически не имеет никакого значения, потому что другого варианта со стороны России пока нет. Мы просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть, но компании (России – ред.) на это не соглашались: к мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии", — сказал белорусский президент.

Белоруссия и РФ пока не договорились об условиях поставки нефти. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой называл выплату премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра и постепенного удорожания нефти для Белоруссии "сумасшествием". В результате отсутствия контрактов РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Страна активно искала источники поставок нефти, альтернативной российской.