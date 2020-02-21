МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2019 году по МСФО увеличилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 49,408 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка производителя в январе-декабре выросла на 6,3% — до 248,125 миллиарда рублей, показатель EBITDA увеличился на 0,9%, составив 75,582 миллиарда рублей.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.