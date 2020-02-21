ПЕКИН, 21 фев — Dow Jones. Власти Китая опубликовали два новых списка американских товаров, которые будут освобождены от повышенных пошлин, которые были введены в ходе торговой войны с США. Пекин принял это решение, выполняя одно из условий соглашения о торговле, подписанного с Вашингтоном. Кроме того, данная мера позволит увеличить покупки определенных товаров, необходимых для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

Госсовет Китая в пятницу заявил о том, что входящие в данный перечень товары, в том числе медицинское оборудование, срочно необходимое для борьбы с коронавирусом, будут освобождены от более высоких пошлин на один год. Решение вступит в силу 28 февраля.

Импортеры товаров из первого списка, в который входят 55 типов производимых в США товаров, в том числе пиломатериалы, микроскопы, оборудование для УЗИ, запчасти аппаратов для рентгена, журналы и газеты, могут обратиться за компенсацией расходов на оплату более высоких пошлин в течение шести месяцев. Китайские потребители товаров из второго списка, где находятся респираторы, температурные датчики и прочие товары медицинского назначения, не получат компенсаций, но теперь смогут приобретать эти товары по более низкой цене.

Экономическая активность в Китае почти остановилась из-за эпидемии коронавируса. Поступают сообщения о нехватке многих товаров, в том числе товаров первой необходимости, а также медицинского оборудования, так как восстановление производства проходит медленно.

Более низкие пошлины позволят увеличить закупки американских товаров во время борьбы с эпидемией.

Ранее в этом месяце Пекин временно освободил от более высоких пошлин товары на сумму 75 млрд долларов США. Подобные решения свидетельствуют о приверженности властей Пекина соблюдению условий торгового соглашения, подписанного с Вашингтоном в январе.

— Автор Grace Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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