МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в январе сократилось на 1,3% по сравнению с показателем декабря — до 5,46 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения числа таких сделок на 1,8%, до 5,43 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в декабре осталась на уровне прошлого месяца и прошлого года в 2%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,85 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 1,2%, в годовом — рост на 9,7%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 6,9%, до 268 тысяч долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в январе в месячном выражении снизился на 1,6% и составил 610 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается рост показателя на 8,9%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 5,7% в годовом выражении, до 228,1 тысячи долларов.