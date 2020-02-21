МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Специалисты Россельхознадзора в пятницу были задержаны сотрудниками МВД в Новороссийском порту, федеральная служба считает действия сотрудников правоохранительных органов противоправными, сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Сегодня при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ на территории ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" (город Новороссийск) были задержаны и доставлены в отдел для дачи пояснений должностные лица Россельхознадзора. Задержание произведено сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте", — сказала Мелано.

Она указала, что в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами должностные лица Россельхознадзора при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного надзора имеют право при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать подкарантинные объекты, расположенные в пунктах пропуска через госграницу РФ и в местах осуществления таможенного контроля подкарантинной продукции.

"В нарушение указанных норм сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте не были допущены к выполнению своих служебных обязанностей должностные лица Россельхознадзора", — добавила советник главы Россельхознадзора.

"Противоправные действия сотрудников Новороссийского ЛО МВД России, направленные на препятствование деятельности Россельхознадзора в МПП "Новороссийск", создали угрозу полного прекращения деятельности по государственному карантинному контролю в отношении импортной подкарантинной продукции, поступающей через морской порт Новороссийск, что повлекло существенное нарушение прав и свобод должностных лиц Россельхознадзора, а также создало предпосылки к порче скоропортящейся продукции и причинению убытков участникам внешнеэкономической деятельности", — заключила Мелано.