МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Решение Минторга США по ограничению в отношении экспорта военной продукции для РФ является проявлением недобросовестной конкуренции, российский ОПК от этого не пострадает, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.

"Решения властей США об ограничении экспорта военной продукции для РФ являются проявлением недобросовестной конкуренции. В сфере обороны наша страна самодостаточна, и российское ОПК от этого не пострадает", — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что давление на Россию и нашу военную промышленность будет продолжаться, поскольку мы опасный и более успешный конкурент для Вашингтона. "Там, где стоит российское вооружение, там гарантированы безопасность и успех. Отсюда и усиление санкций со стороны США против России", — сказал законодатель.

По его словам, США пытаются создать максимально критическую обстановку вокруг России, усиливая, в том числе, и экономическое давление. "Мы, как суверенная страна, найдем, с кем сотрудничать на международном уровне", — отметил Клинцевич.

Он напомнил, что у российского ОПК зарубежные заказы составляют 60 миллиардов долларов.

Клинцевич также предложил на уровне ООН "определиться с этим мировым жандармом — США, который в одностороннем порядке вводит санкции против тех государств, которые им неугодны".