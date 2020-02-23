МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование столичной инспекции ФНС России №4 в размере более 673 миллионов рублей к бывшему владельцу одной из крупнейших российских строительных компаний СУ-155 Михаилу Балакину, следует из опубликованного определения суда.

Суд включил данную сумму в реестр требований кредиторов Балакина, признанного банкротом в марте 2019 года. Задолженность возникла по исполнительскому сбору по нескольким исполнительным производствам.

В соответствии с российским законодательством, ФНС наделена полномочиями представлять в деле о банкротстве требования об уплате всех обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также требования РФ по денежным обязательствам.

Арбитражный суд Москвы признал Балакина банкротом по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому право требования перешло от Росбанка. Суд включил долг перед заявителем в размере более 2,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов хозяина СУ-155. В тот же день суд признал обоснованными и включил в реестр требования еще четырех кредиторов: банка "ФК Открытие" в размере около 3,5 миллиардов рублей, ИП Евсегнеевой (более 1,5 миллиарда рублей), Инвестторгбанка (около 850 миллионов рублей) и Сбербанка (более 126 миллионов рублей).

Всего на данный момент в реестре требования около 20 кредиторов на сумму порядка 12,4 миллиарда рублей.

Суд в ноябре запретил Балакину покидать территорию России до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о его банкротстве. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Артема Соболева, финансового управляющего Балакина. Соболев со ссылкой на счета банковских карт банкрота указал, что Балакин в преддверии и даже после возбуждения в ноябре 2015 года дела о его банкротстве много раз выезжал за границу и тратил денежные средства в больших объемах.

Арбитражный суд Московской области в апреле 2018 года признал банкротом головную структуру группы — АО "Строительное управление № 155". По поручению правительства РФ завершением большинства жилых объектов "СУ-155" занялась структура банка "Российский капитал" (с декабря 2018 года — банк "Дом.РФ") — "РК-Строй".