МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Турции на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Рейтинг Турции на уровне "ВВ-" отражает слабые внешние финансы, экономическую волатильность, высокую инфляцию и политические и геополитические риски", — поясняет агентство.

При этом Fitch отмечает, что эти факторы сочетаются с хорошей диверсификацией экономики страны и сильным показателем ВВП. В начале прошлого года экономический рост Турции заметно восстановился, инфляция снизилась до 20%, а внешние риски уменьшились, хотя остаются высокими.

Агентство повысило прогноз по росту ВВП Турции на 2020 год на 0,8 процентного пункта — до 3,9%. "Умеренно позитивная динамика рынка труда, повышение минимальной заработной платы на 15% и восстановление показателей доверия поддерживает рост внутреннего спроса", — пишет агентство. В 2021 году Fitch ожидает роста ВВП на 4%.