МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Коронавирус в долгосрочной перспективе может содействовать оздоровлению китайской экономики, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"После этой эпидемии обязательно от китайского правительства будут меры для стимулирования развития экономики. Я скажу честно, что кратковременное дурное влияние (на экономику) обязательно будет. Но долгосрочно эта эпидемия имеет динамику для улучшений развития нашей экономики, для оздоровления нашей экономики ", — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил посол, более чем на 85% госпредприятий КНР восстановлено производство, ранее ограниченное из-за коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.