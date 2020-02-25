ВАШИНГТОН, 25 фев /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падают — более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,44% — до 27996,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,61%, до 9231,090 пункта (минутами ранее падал более чем на 4%). Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,09% — до 3234,59 пункта.

Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ней карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч.

Согласно данным ВОЗ на 24 февраля, число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек в 29 странах, общее число смертей – 23.