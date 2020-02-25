МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2019 года не изменился по сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель в квартальном исчислении совпал с предварительной оценкой аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В годовом выражении ВВП Германии в четвертом квартале ожидаемо поднялся на 0,3%, с учетом сезонных корректировок — на 0,4%.

В третьем квартале ВВП Германии вырос на 0,2% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок. В годовом исчислении показатель поднялся на 1,1%, с учетом сезонных корректировок — на 0,6%.