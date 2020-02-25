25 февраля — Dow Jones. Подчас реакция организма на инфекцию причиняет более сильную боль, чем сама инфекция. Это относится и к воздействию эпидемии на экономику.

Как террористические акты и финансовые кризисы, эпидемии порождают широко распространяющуюся неопределенность, а иногда и панику. Государственные власти и граждане часто реагируют на них, резко сокращая свои риски, что усиливает воздействие на мировую экономику.

Резкое падение фондового рынка в понедельник отразило опасения относительно того, что реакция на распространение коронавируса в других странах может стать такой же жесткой, как в Китае.

С точки зрения здравоохранения коронавирус – не такая уж большая проблема для мировой экономики. По состоянию на понедельник от заражения вирусом умерли 2618 человек, преимущественно в Китае, где темп роста заболеваемости, видимо, достиг пика. Для сравнения, в результате землетрясения в Сычуани в мае 2008 года погибли не менее 69 000 человек, а на росте китайской экономики это заметно не отразилось.

Разница в том, что охват и опасность ущерба от землетрясений гораздо более ограниченны и понятны, чем последствия распространения вируса. И в этом случае власти Китая не испытывают судьбу. Они заперли 60 миллионов человек в провинции Хубэй, практически остановив в ней экономическую активность.

Власти США предупредили об опасности поездок в Китай и запретили въезд в свою страну иностранцам, побывавшим в Китае за последние 14 дней. В Южной Корее болезнь распространяется быстро, но пока от нее умерло меньше людей, чем умирают от обычного гриппа за один день. Тем не менее, по данным аналитиков Citigroup, посещаемость кинотеатров в этом году по сравнению с прошлым годом уже сократилась на 38%.

"Страх перед вирусом распространяется по стране гораздо быстрее, чем сам вирус", — говорят аналитики.

По словам эпидемиологов, аналогов такой радикальной реакции нет. Эта эпидемия, которая может перерасти в пандемию, если широко распространится в достаточном числе стран, намного масштабнее, чем другие, такие как атипичная пневмония, начавшаяся в Азии в 2002 году, или лихорадка Эбола, пришедшая из Западной Африки в 2014 году.

После этих случаев во многих странах поддержка глобализации сменилась требованиями укреплять границы. У властей стало меньше сомнений в необходимости создавать ограничения для торговли и туризма ради контроля заболеваемости. Таким образом, эпидемии становятся еще одной силой, противостоящей глобализации.

"Традиционно в здравоохранении для замедления распространения заболеваний применяются такие меры, как диагностика, изоляция дома или в больнице, защита медицинского персонала, — сказал директор Центра здравоохранения университета Джона Хопкинса. – Те меры, которые применяются в Китае, беспрецедентны".

"Много говорят об эффективности и негативных последствиях таких радикальных мер, как закрытие городов, запрет на поездки по стране или выезда из страны, не опираясь на исторические данные", — добавил он.

"Мы шатнулись от беспечности к панике и делаем слишком много, не опираясь на информацию, оказывая массированное воздействие на экономику", — сказал Лоренс Гостин, директор Института национального и международного права в здравоохранении.

По его словам, помещение в карантин американцев, находившихся в зоне заражения, например, на круизном судне, рационально. Тем не менее, "полный запрет на въезд всех иностранцев…, который может быть продлен без предварительного уведомления, негативно отражается на туризме и торговле", добавил он.

Оценки воздействия заболевания на экономику в основном представляют собой предположения специалистов.

Например, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в текущем квартале рост экономики США замедлится на 0,8 процентного пункта в годовом исчислении из-за сокращения туристических потоков, экспорта и перебоев в цепях поставок, но к концу года это замедление будет в основном компенсировано. Вместе с тем баланс рисков "смещается в сторону более сильного ущерба, так как изменения в потоке информации могут привести к усилению нежелания рисковать и к сокращению дальних и ближних поездок, а также посещения магазинов", сказали в Goldman.

По оценке главного аналитика консалтинговой компании BCA Research Питера Березина, в текущем квартале рост мировой экономики замедлится до нуля, а потом восстановится, но замедление за год в целом оставит около половины процентного пункта. Он набросал и более пессимистичный сценарий.

Если вирусом заразится миллиард человек, как свиным гриппом в 2009 и 2010 годы, то 20 миллионов человек могут умереть. "Спрос на все товары, кроме самых необходимых, застопорится", — сказал он. В результате рецессия будет такой же глубокой, как и в 2008-2009 годы, но восстановление станет гораздо более быстрым, прогнозирует Березин.

ФРС может отреагировать на эпидемию понижением процентных ставок. Руководители центрального банка сейчас наблюдают за ситуацией, опасаясь принимать меры, пока нет свидетельств ущерба для экономики, а также на фоне предположений о том, что ущерб будет временным. Даже если ФРС понизит ставки, воздействие этой меры будет ограниченным. Понижение ставок поддерживает спрос на товары и услуги, но сейчас проблема в том, смогут ли работники и компании поставлять и оказывать их.

После терактов 11 сентября 2001 года экономическая активность в США сократилась по всей стране на фоне отмены коммерческих авиарейсов и страха перед новыми ударами. ФРС понизила процентные ставки, но в основном восстановлению доверия способствовало то, что теракты не повторились. ФРС также понизила ставки после краха Lehman Brothers в 2008 году, но только вмешательство федеральных властей остановило панику.

Еще одна проблема в том, что в 2001 году и в 2007-2008 годы ФРС понижала ставку примерно на пять процентных пунктов. Сейчас она сможет понизить ее всего на 1,75 пункта, чтобы довести до нуля.

В 2001 году США и их союзники объединились для борьбы с Аль-Каидой, а в 2008 году – для борьбы с последствиями финансового кризиса. Сейчас такой дух сотрудничества ограничен торговыми войнами и усилившимся желанием США действовать в одиночку.

— Автор Greg Ip; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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