МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" по РСБУ за 2019 год выросла по сравнению с уровнем годом ранее на 23,8% и составила 23,264 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Отмечается, что основное влияние на динамику чистой прибыли оказал эффект от курсовых разниц по переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, возникшим вследствие укрепления курса российского рубля. Положительный эффект от курсовых разниц превысил 6,5 миллиарда рублей, повлияв также и на рост показателя EBITDA.

Показатель EBITDA по итогам года составил 34,494 миллиарда рублей, превысив прошлогодний уровень на 6,339 миллиарда (+22,5%). Рентабельность по EBITDA выросла до 38,3% с 31,6%. Выручка корпорации увеличилась до 90,128 миллиарда рублей с 89,069 миллиарда рублей (+1,2%).

Вместе с тем прибыль от продаж в 2019 году сократилась до 23,807 миллиарда рублей (спад на 25,2%). Основным фактором этого стал рост себестоимости продукции, вызванный увеличением мировых цен на основное сырье и материалы, поясняет компания. Прирост себестоимости к уровню предыдущего года составил 16%.

Согласно программе развития, на 2020 год запланированы модернизация листопрокатного производства, проект по созданию участка прессового комплекса, приобретение и пуск в эксплуатацию плазменной печи, расширение участка механической обработки колец и дисков (цех 55). Запланирована также реализация масштабных энергетических проектов на площадке "Ависма".

"ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.