МОСКВА, 25 февраля — Dow Jones. Руководство Федеральной резервной системы США пока что не проявляло особого стремления понижать стоимость краткосрочных заимствований. Между тем оно испытывает все больше давления со стороны финансовых рынков, ожидающих понижения процентных ставок перед лицом негативного воздействия вспышки коронавируса на мировую экономику. Страх перед коронавирусом наносит экономике больше ущерба, чем сам вирус

В понедельник фондовые рынки сильно просели. Спрос на считающиеся активами-убежищами казначейские облигации США растет, в результате чего доходность 10-летних бумаг приблизилась к историческому минимуму.

Примечательно, что рынки фьючерсов, которые уже ожидают от центрального банка как минимум одного понижения ключевой ставки, теперь считают более высокой, чем когда-либо, вероятность того, что до конца апреля ставка будет понижена на четверть процентного пункта или больше.

Между тем на рынке облигаций наблюдается инверсия кривой доходности, которую принято считать предвестницей рецессий. В таком инвертированном состоянии кривая доходности пребывала значительную часть 2019 года и приняла нормальный облик лишь в октябре, после того, как центральный банк трижды понизил процентную ставку, чтобы застраховать в целом здоровую американскую экономику от негативных последствий неопределенности в торговых отношениях и замедления мирового экономического роста.

Аргументом в пользу понижения ФРС ключевой процентной ставки являются опасения инвесторов, связанные с коронавирусом. Они отмечают, что, хотя вспышка заболевания до сих пор и не оказала заметного воздействия на США, это воздействие неизбежно проявится. Вопрос заключается лишь в том, насколько болезненно перебои в работе глобальных цепочек поставок ударят по американской экономике. Представители ФРС неоднозначно оценили эффективность низких процентных ставок

В заметке для Bloomberg бывший президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, один из самых последовательных сторонников мягкой денежно-кредитной политики в ФРС, пишет, что центральному банку следует уже сейчас понизить процентную ставку в ответ на распространение коронавируса.

Вирус представляет собой "явную и непосредственную опасность", отмечает Кочерлакота, призывая центральный банк "немедленно понизить ставку как минимум на 25 базисных пунктов, а возможно даже и на 50 базисных пунктов". Он называет это шансом дешево застраховать экономику, от которого ФРС отказываться не следует.

Хотя публично никто из руководителей ФРС в поддержку безотлагательного понижения процентной ставки не высказывался, некоторые из них мыслят в похожем направлении.

В прошлом году, например, президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс аргументировал, что при нынешних низких ставках и ограниченности инструментария ФРС центральному банку следует агрессивно реагировать на первые признаки слабости в экономике, чтобы ограничить потенциальный ущерб. Аналогичные идеи звучали и в ходе его недавнего выступления на научной конференции в Нью-Йорке. Представители ФРС оценили риски эпидемии коронавируса

Все выступавшие последнее время руководители ФРС отмечали важность отслеживания рисков, связанных с коронавирусом. При этом они пока не считают последствия эпидемии достаточно серьезными, чтобы нужно было менять денежно-кредитную политику США.

"Мой прогноз довольно оптимистичен. Экономика чувствует себя очень хорошо", — сказал президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик в интервью Wall Street Journal в пятницу. Он добавил, что его нынешний прогноз на этот год предполагает сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне.

"Учитывая текущую (денежно-кредитную) политику и состояние экономики, нам лучше всего занять выжидательную позицию и быть готовыми к любому развитию ситуации", — сказал Бостик.

По его словам, общавшиеся с ним представители деловых кругов, многие из которых активно вовлечены в международную торговлю, ожидают лишь временного удара по активности со стороны коронавируса. При этом Бостик отметил, что ситуация быстро меняется.

До сих пор ближе всех к признанию потенциальной необходимости понижения процентных ставок подошел нынешний президент ФРС-Миннеаполиса Нил Кашкари. "Если бы мне пришлось гадать о том, каким будет следующий шаг ФРС, то я сказал бы, что центральный банк скорее прибегнет к снижению ставки, чем к ее повышению", — сказал он на прошлой неделе.

Декабрьские прогнозы руководства ФРС, которые составлялись в отсутствие информации о коронавирусе, понижения процентных ставок в этом году не предполагали.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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