МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе 26 февраля предложит выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года, говорится в сообщении министерства.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.