МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. В Италии был зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом. К понедельнику количество заболевших увеличилось до 220 человек, тогда как в пятницу их было 20. Шесть человек погибло. На данный момент Италия стала третьей страной в мире по числу зараженных после Китая и Южной Кореи.

В воскресенье власти страны приняли жесткие меры, чтобы остановить распространение вируса. На карантин закрыты несколько населенных пунктов, раньше времени завершен Венецианский карнавал, закрыт театр Ла Скала.

На фоне этих новостей 24 февраля биржи Европы упали на 4%, американские индексы — более чем на 3%, а международные организации, банки и рейтинговые агентства начали корректировать прогнозы.

ПОПРАВКА НА КОРОНАВИРУС

МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация с коронавирусом в любом случае скорректирует январские прогнозы МВФ, которые предполагали рост мирового ВВП в 2020 году на 3,3%.

Если распространение болезни прекратится в ближайшее время, а китайская экономика вернется к нормальному состоянию уже во втором квартале, влияние на мировую экономику будет минимальным: глобальный рост экономики составит 3,2% за год, а рост экономики Китая замедлится на 0,4% по сравнению с январским прогнозом, до 5,6%. Этот сценарий в МВФ считают базовым.

В группе риска, по словам Георгиевой, находятся страны с плохо развитой системой здравоохранения. Им МВФ готов предоставить соответствующие кредиты.

КНР

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Больше всего от эпидемии пострадали потребительский рынок и связанные с ним сферы услуг, а также малые и средние предприятия, возобновление производства на которых пришлось перенести отметил Цун Лян.

Власти Китая опубликуют обновленный прогноз роста ВВП страны в 2020 году в марте. Таргет будет опущен ниже 6%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия

В Еврокомиссии считают, что последствия эпидемии коронавируса для экономики стран ЕС будут зависеть от ее длительности и масштабов.

Еще до вспышки заболевания в Италии, 13 февраля, ЕК сохранила прогноз ВВП еврозоны на 2020-2021 годы на уровне 1,2%. Прогноз роста ВВП Италии был понижен до 0,3% с 0,4%.

Согласно базовому прогнозу, эпидемия пройдет пиковый уровень в 1-м квартале и приведет к ограниченным глобальным последствиям.

Сильный фундамент европейской экономики должен обеспечить необходимую устойчивость к внешним негативным факторам, однако его будет недостаточно, чтобы подтолкнуть экономику к более высоким темпам роста, говорится в обзоре ЕК.

Goldman Sachs

В текущем квартале рост экономики США замедлится на 0,8% в годовом исчислении из-за сокращения туристических потоков, экспорта и перебоев в цепях поставок, но к концу года это замедление будет в целом компенсировано, считают аналитики Goldman Sachs. Неоднозначная информация в медиа может привести к снижению аппетита к риску, сокращению числа поездок и снижению покупательской активности, уверены эксперты.

Fitch

Вспышка коронавируса может оказать долгосрочное негативное влияние на технологические компании, чье производство зависит от Китая, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings. Компании не смогут в короткие сроки сменить поставщика.

Если ситуация нормализуется в ближайшие одну-две недели, негативное влияние будет временным. Но если она продлится до марта-апреля, перебои в работе окажут разрушительное воздействие на технологический сектор, отмечают в агентстве.

В Fitch считают, что временное закрытие заводов Foxconn может поставить под угрозу запуск продуктов американской компании Apple в первой половине 2020 года. Также могут пострадать компании Intel, HP и Dell.

Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на фоне распространения коронавируса понизило прогноз по росту ВВП стран "Большой двадцатки" (G20) на 2020 год до 2,4% с 2,6%, ВВП Китая — до 5,2% с 5,8%, говорится в релизе агентства.

Эпидемия продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста мировой экономики в первом квартале текущего года, а во втором квартале экономика начнет стабилизироваться, считают в агентстве.

НА КАКИЕ ОТРАСЛИ ПОВЛИЯЕТ ЭПИДЕМИЯ

На текущий момент прогнозы по мировой экономике будут носить крайне неточный характер, однако уже сегодня можно сказать, что рост мировой экономики будет ниже, чем в 2019 году, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По словам эксперта, наиболее сильное влияние эпидемии ощутят отрасли авиаперевозок, развлечения и туризма. Пострадает и нефтяной рынок, где отмечается существенный спад спроса.

"Другая опасность коронавируса заключается в нарушении цепочек поставок комплектующих. Обновленные прогнозы на текущий квартал уже выдали многие компании, выпускающие потребительскую электронику, включая Apple", — считает Кочетков.

Особенно сильно это ударит по китайской экономике, которая в текущем году может замедлить темпы роста до 5,0% и даже ниже, уверен эксперт. По его мнению, многое будет определяться тем, как скоро ситуация будет взята под контроль, а сам коронавирус перейдёт в разряд медицинских событий, а не угроз человечеству.

Также огромные потери понесет малый и средний бизнес, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так, в декабре 2019 года доля китайских эмитентов облигаций, не способных погашать свои долги составила 4,9%, что на 0,6% выше, чем в 2016 году.

"Каждое третье предприятие малого бизнеса (32%) отмечает, что в условиях почти полного отсутствия спроса смогут продержаться ещё один квартал. Половина из них понимает, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время не сможет", — добавляет эксперт.

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРИЗИСА

Ведущие регуляторы мира, скорее всего, отреагируют на кризис очередными программами количественного стимулирования или снижением ставок там, где это возможно, считает Кочетков.

"Достаточно длительный период падения экономической активности может спровоцировать кризис уже на долговых рынках, а это способно погрузить мир в долгосрочную рецессию", — отмечает эксперт.

Поэтому в ближайшее время регуляторы, включая ЕЦБ, ФРС, Банк Англии и Банк Японии, могут запустить очередные механизмы по поддержанию финансовых рынков, чтобы не допустить роста доходностей по облигациям наиболее проблемных стран или даже корпораций, заключает Кочетков.

"Если говорить о китайских предпринимателях, то для минимизации ущерба необходимы либо предоставление беспроцентных субсидий, либо снижение ставки, которая и так была достаточно низка (последняя коррекция в строну понижения прошла в сентябре 2019 года —до 4,2%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущей 4,25%). Снижение должно быть достаточно значимым, не менее 4-5 базисных пунктов", — добавляет Лебединская.