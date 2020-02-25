МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Рост экспорта сахара может стабилизировать ситуацию с ценами на этот товар в России, оптовая стоимость которого находится на многолетних минимумах, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что в сезоне 2019-2020 годов производство свекловичного сахара в России может составить 7,7 миллиона тонн при потреблении 5,9 миллиона. "Стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне 2020-2021 годов", — сказали в министерстве.

В прошлом году объем российского экспорта сахара превысил 620 тысяч тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. При этом Минсельхоз оказывает содействие по продвижению российского сахара на внешние рынки посредством снятия барьеров при торговле и предоставления режима наибольшего благоприятствования. "В ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 до 700 тысяч тонн российского сахара", — отметили в пресс-службе.

По мнению министерства, росту экспорта белого сахара и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара. Минсельхоз сообщает, что по поручению правительства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и внесла на рассмотрение в кабинет министров проект постановления, допускающего соглашение на рынке сахара с целью его экспорта.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это, в свою очередь, повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.

Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) во вторник сообщил, что собственники четырех российских сахарных заводов (в Башкирии, Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае) приняли решение прекратить работу или временно закрыть производство. Еще один завод (в Воронежской области) прекратил работу в конце 2018 года. Союз указывал, что это связано с убытками при переработке сахарной свеклы и продажах сахара.