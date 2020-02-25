МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует новые назначения в Саудовской Аравии, в частности считает, что создание в королевстве министерства инвестиций во главе с экс-министром энергетики Халидом аль-Фалихом будет способствовать развитию инвестиционного сотрудничества с Россией, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что создание нового министерства поможет России и Саудовской Аравии достичь целей по увеличению взаимных инвестиций, поставленных в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство в 2019 году. Мы рассчитываем на совместную работу с господином аль-Фалихом и новым министерством над новыми проектами в различных секторах экономики — от развития искусственного интеллекта до энергетики. Эти проекты принесут выгоду обеим нашим странам", — сказал Дмитриев.

"Мы также приветствуем назначение Маджида аль-Касаби на должность исполняющего обязанности министра средств массовой информации. Мы много работали с господином аль-Касаби и считаем, что его опыт в международных экономических отношениях очень важен для позитивного продвижения масштабных экономических реформ в королевстве в рамках программы "Видение-2030", — заключил глава РФПИ.

Ранее во вторник саудовское государственное агентство новостей SPA сообщило, что Саудовская Аравия вновь назначила министром Халида аль-Фалиха, спустя почти шесть месяцев после его снятия с одного из самых значимых постов в королевстве — главы министерства энергетики. Теперь он будет ответственным за новое министерство инвестиций, создаваемое на базе упраздненного Главного инвестиционного управления королевства (SAGIA).

Халид аль-Фалих в 2009-2015 годах возглавлял крупнейшую в мире нефтяную компанию Saudi Aramco, а в 2015 году был назначен на пост министра здравоохранения. В это же время он занял пост председателя совета директоров Aramco, затем год спустя стал министром энергетики. При нем была достигнута сделка о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и "не-ОПЕК".

Однако в начале сентября 2019 года аль-Фалиха убрали из совета директоров Aramco, объяснив это подготовкой компании к IPO. А еще спустя несколько дней его сняли и с поста главы саудовского минэнерго.